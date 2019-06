Dragon Ball Super si prepara a sbarcare a Mirabilandia

Nel corso di queste ultime ore, Star Comics ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare che sabato 29 giugno si terrà l'interessante Dragon Ball Super Day al parco divertimenti Mirabilandia di Ravenna, una giornata interamente dedicata al manga più famoso del mondo.

Secondo quanto annunciato, le attività in programma saranno tante e variegate e sapranno offrire un bel po' di sano divertimento per tutti i fan - grandi e piccini - dei personaggi creati dal grande maestro Akira Toriyama. Dalle 10:00 alle 19:00 le attività interattive al Dragon Ball Super Village saranno:

Tornei videogame Dragon Ball FighterZ

Area play

Area lettura Comics by Star Comics

Bowling soft

Ruota della fortuna

Area scambio Lamincard

Corner tattoo & hairstyle blu

Durante il corso della giornata ci sarà inoltre l'occasione d'incontrare Goku, Vegeta e altri personaggi appartenenti al mondo di Dragon Ball. Sarà inoltre possibile partecipare alla Super Saiyan Academy, un circuito di prove da superare per diventare un vero Super Saiyan:

Tiro a segno

Corsa a ostacoli

Lezioni di portamento da Super Saiyan

Fotoshooting finale

Infine, per terminare la giornata in bellezza, ci sarà una caccia al tesoro, durante la quale bisognerà trovare le 7 Sfere del Drago. Tutti i partecipanti al Dragon Ball Super Day riceveranno in regalo da Star Comics un booklet contenente un estratto del primo volume di Dragon Ball Super, il manga di Akira Toriyama e Toyotaro.

Dragon Ball Super è serie anime prodotta da Toei Animation per la regia generale di Kimitoshi Chioka, Morio Hatano e Kohei Hatano. L'opera è stata trasmessa in Giappone dal 5 luglio 2015 al 25 marzo 2018 su Fuji Television. In Italia i diritti sono stati acquistati da Mediaset, che trasmette la serie su Italia 1 dal 23 dicembre 2016. L'anime narra le vicende accadute dopo la battaglia contro Majin Bu e comprende i dieci anni seguenti fino alla fine di Dragon Ball Z, andando a posizionarsi tra il 288º e il 289º episodio di quest'ultima.

L'opera ha inoltre visto l'arrivo di un adattamento manga targato Toyotarō e pubblicato sulla rivista mensile di Shūeisha V Jump dal 20 giugno 2015. La casa editrice Star Comics ha iniziato il 26 aprile 2017 la pubblicazione dell'edizione italiana del fumetto. Il 14 dicembre 2018 è uscito il primo film della serie, intitolato Dragon Ball Super: Broly e recentemente arrivato anche su Youtube.