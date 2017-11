Dragon Ball Super: prepariamoci a nuove fusioni e trasformazioni inedite!

Dopo le nuove informazioni circa i prossimi episodi di, possiamo analizzare le nuove e interessanti sinossi delle puntata numero 115 e 116, che andranno in onda domenica 12 novembre e domenica 19 novembre in Giappone. I dettagli inediti anticipano grandi novità, tra nuove fusioni e trasformazioni inedite.

La sinossi, se ben ricordate, è la seguente:

Dragon Ball Super - Episodio 115: "Goku VS Kafla! Il Super Saiyan Blue è sconfitto!?" - "Per combattere contro Son Goku dell'Universo 7, Caulifla e Kale dell'Universo 6 utilizzato gli orecchini Potara indossati dai Kaioshin. Fronteggiando Goku nei panni di Kefla, riescono a sopraffare il loro avversario con una potenza incredibile. Assistendo allo scontro, i combattenti degli altri universi cercano di capire se anch'essi possono sfruttare i Potara, e iniziano a prendere forma nuovi piani..."

Nei prossimi episodi di Dragon Ball Super, precisamente l'arco dei numeri 115-118, ci mostreranno dunque fusioni completamente nuove e inedite? Quali guerrieri potrebbero decidere di unirsi in un guerriero nato dagli orecchini Potara?

Un altro dettaglio interessante riguarda il titolo e la sinossi dell'episodio 116, che vi riportiamo nuovamente:

Dragon Ball Super - Episodio 116: "Il ritorno! La grande esplosione dell’Ultra Istinto!" - "Dopo una battaglia ai limiti con Kafla, Goku riesce ad utilizzare nuovamente l'Ultra Istinto, l'abilità che anche gli Dei faticano a controllare. In risposta a ciò un ulteriore potenziamento si scatena in Kafla".

È interessante notare - anche se siamo nel campo della pura speculazione - come si ponga l'accento su una certa "esplosione" di potenza da parte di Goku, che dovrebbe tornare in modalità Ultra Istinto dopo una furiosa battaglia contro Kefla trasformato in Super Saiyan Blue: abbiamo potuto vedere come il grande consumo di energia abbia permesso all'eroe di spingersi oltre i limiti e controllare la forma che persino gli dei fanno fatica a utilizzare. Che questa volta il protagonista sia capace di unire l'Ultra Istinto a una forma del Super Saiyan, come il God o il Blue?

Staremo a vedere: intanto, appuntamento a domenica 12 novembre con l'episodio 115 di Dragon Ball Super. Avete già letto le sinossi degli episodi dal 115 al 118?