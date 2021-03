Dragon Ball Super presenta la cover del volume 15: l'apice dello scontro tra Goku e Molo

È stato un lungo arco narrativo quello del prigioniero della Pattuglia Galattica. Toyotaro e Akira Toriyama hanno confezionato un arco narrativo di Dragon Ball Super inedito e che per la prima volta si staccava dall'anime, che si fermava al Torneo del Potere. Il nemico scelto fu Molo, stregone dalle sembianze caprine.

L'arco narrativo di Molo si è concluso da qualche mese, lasciando il posto a un nuovo nemico e ad altre trame che coinvolgeranno ancora una volta tutto l'universo di Dragon Ball Super. Mentre i capitoli del manga vanno avanti su V-Jump con cadenza mensile, i lettori giapponesi che seguono la pubblicazione via tankobon ancora devono assistere alla sconfitta di Molo.

Lo stregone demoniaco e Goku si mostrano per la battaglia finale sulla copertina del volume 15 di Dragon Ball Super. Dopo le versioni in bassa qualità pubblicate nei giorni scorsi, in rete arriva la versione nitida e più in alta qualità dell'immagine, che potete osservare nel tweet in basso. A destra c'è Molo trasformato e col suo nuovo corpo, mentre sulla sinistra c'è il protagonista saiyan in versione Ultra Istinto e in procinto di lanciare una Kamehameha devastante.

Il volume 15 di Dragon Ball Super sarà pubblicato il 2 aprile 2021 in Giappone e conterrà i capitoli dal 65 al 68, preparando così anche all'inizio dell'arco di Granolah.