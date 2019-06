Dragon Ball Super: presentate due nuove figure di Goku Ultra Istinto e Jiren

Il franchise di Dragon Ball Super sta vivendo uno dei suoi periodo migliori. Durante una recente intervista, Akio Iyoku ha lasciato trasparire da una frase che il nuovo film di Dragon Ball Super è già in lavorazione. Durante il Comic-Con 2019 di San Diego, sono state annunciare alcune esclusive action-figure, di cui fa parte uno speciale pack.

Stiamo parlando del Bandai Dragon Stars Ultra Instinct Goku vs Jiren Action Figure 2-Pack. Nell'immagine che potete trovare in calce alla notizia, sono presenti le due statue che andranno a comporre lo speciale pacchetto. In particolare, l'edizione conterrà le due figure di Goku in forma Ultra Istinto e Jiren, basata sulla leggendaria battaglia che ha preso vita durante l'episodio 130 di Dragon Ball Super.

Entrambe le figure hanno un'altezza di circa 15 centimetri ed oltre 16 punti di articolazione. Inoltre, saranno contenute all'interno di una speciale confezione da collezione. Il Dragon Ball: Super Ultra Instinct Goku vs Jiren Action Figure 2-Pack è attualmente disponibile per il preordine sul sito Entertainment Earth al prezzo di 40 dollari (circa 35 euro). Il set sarà venduto in anteprima al Comic-Con, mentre gli ordini verranno spediti al termine dell'evento, con una data di consegna prevista per il mese di agosto.

Infine, vi ricordiamo che di recente alcune voci hanno parlato del possibile ritorno del torneo nel regno dei morti in Dragon Ball Super.