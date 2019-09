Dragon Ball Super: presentato il Funko Pop di Goku Super Saiyan Blu

L'ultimo lungometraggio del franchise di Toriyama, Dragon Ball Super: Broly, è stato un enorme successo, che ancora a un anno di distanza fa discutere i fan e ispira la produzione di nuovi collezionabili. Hot Topic, infatti, ha presentato il Funko Pop di Goku Super Saiyan Blue.

Attraverso una live streaming nella giornata di ieri, Hot Topic ha rivelato diverse novità che andranno a rinfoltire la sua collezione, tra cui il nuovo Funko Pop di Goku in versione Blue. Come potete vedere dall'immagine in calce all'articolo, l'estetica della figure si rifà a quella del film di cui sopra, dove Goku ingaggia uno scontro serrato con Broly.

All'inizio il Saiyan cresciuto sulla terra sottovaluta il potere del suo avversario, affrontandolo addirittura nella forma base, poco dopo però si accorge che deve ricorrere alla sua forma più potente e dispendiosa, Il Super Saiyan Blue. La figure rappresenta ottimamente le condizioni di Goku, con il Gi strappato e la sua classica posa da combattimento.

Con questa trasformazione Goku riesce a tenere botta ma ancora non dimostra una superiorità evidente nei confronti di Broly, che intanto si potenzia sempre di più fino a costringere i nostri eroi a ricorrere alla fusione.

Come anticipavamo prima, Hot Topic ha presentato anche altro materiale riguardante Dragon Ball, ci stiamo riferendo al nuovo Funko Pop di Vegeta ispirato alla sua frase "It's over 9000!".

