Dragon Ball Super: presto novità sui nuovi episodi su Italia 1?

I fan italiani chiamano a gran voce, ormai da mesi, i nuovi episodi di Dragon Ball Super su Italia 1. Tutto tace, finora, sul fronte Mediaset, eppure nuovi indizi sembrano provenire dalle pagine social di un noto doppiatore nostrano del franchise.

Parliamo nuovamente di Gianluca Iacono, storico doppiatore italiano del grande Vegeta. In queste ore, infatti, il voice actor sta stuzzicando i fan con alcuni post che egli stesso definisce "sibillini". In un post che abbiamo già segnalato oggi, e in cui sembra aver confermato l'uscita al cinema di Dragon Ball Super: Broly con il doppiaggio diretto da Fabrizio Mazzotta, si è parlato anche degli episodi inediti della serie televisiva.

Nel post sulla sua pagina Facebook, che vi proponiamo nuovamente in basso, Iacono afferma di aver appena terminato una sessione di doppiaggio. Un fan gli ha chiesto se finalmente sta per essere annunciato il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super, quello della Sopravvivenza degli Universi, per la messa in onda su Italia 1. Il nostro ha promesso novità il prima possibile, dichiarando in seguito che non può ancora esprimersi se non attraverso delle piccole "frecciatine" come il post in questione.

Ricordiamo che, in Italia, la trasmissione di Dragon Ball Super si è interrotta con l'episodio 76. A partire dall'episodio 77, fino al numero 131, l'anime si dedica alla saga del Torneo del Potere. Anche voi siete ansiosi di ammirare le nuove puntate italiane della serie?