Dragon Ball Super: prime immagini del capitolo 42, uno sguardo alla Pattuglia Galattica

Il capitolo 42 di Dragon Ball Super sta per essere diffuso in Giappone sulle pagine di V-Jump. Intanto, in Rete, emergono già le prime tavole dedicate al manga e possiamo confermarvi che vedremo l'inizio di un nuovo arco narrativo. Andiamo alla scoperta delle prime immagini!

Come possiamo vedere dalle immagini sottostanti, alla stregua di quanto avvenuto con la saga de La Resurrezione di F, una delle prime tavole del nuovo arco narrativo include l'artwork che Toyotaro ha realizzato per Dragon Ball Super: Broly e riassume gli eventi della pellicola che uscirà il 14 dicembre in Giappone.

In seguito veniamo subito catapultati nei nuovi eventi: Goku e Vegeta sembrano intenti ad allenarsi nella stanza gravitazionale della Capsule Corp. (a quanto pare, ormai, per i due guerrieri saiyan è diventata una prassi addestrarsi insieme), e nel frattempo assistiamo ad alcuni dialoghi che i due intrattengono con Bulma.

Tramite le scan apprendiamo anche chi è il fantomatico prigioniero della Pattuglia Galattica: Majin Bu! Il povero, grasso demone rosa - che si trova attualmente in letargo, tant'è che non ha potuto partecipare al Torneo della Potenza - viene arrestato a sua insaputa dai colleghi di Jaco sotto gli occhi di un impotente e disperato Mr. Satan. Neanche l'intervento di Goku e Vegeta, che vengono colti di sorpresa dai poliziotti spaziali, riesce a salvare Bu dalle grinfie delle forze dell'ordine.

In seguito, presso la base della Pattuglia Galattica, veniamo a conoscenza di quelli che sono probabilmente i motivi dell'arresto di Majin Bu: la creatura, ormai buona e priva di qualunque scampolo di malvagità grazie alla morte di Kid Bu, risulta in ogni caso il prodotto di un crimine piuttosto grave. Le fattezze del Bu grasso, infatti, derivano dal fatto che, molti anni prima, il demone malvagio assorbì il Kaioshin del Sud.

Non ci resta che attendere la release ufficiale del nuovo capitolo di Dragon Ball Super per carpire tutti i dettagli del caso.