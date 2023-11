Dragon Ball Super, primi dettagli sul capitolo 100: un finale a colori

L’arco narrativo dedicato a Dragon Ball Super: Super Hero è giunto al momento più rilevante della storia. Gohan ha raggiunto lo stadio Beast in una tavola che ha riportato i lettori nel passato, a quando si è trasformato in Super Saiyan 2, e lo scontro con Cell Max si avvicina all’epica conclusione prevista per il capitolo 100.

Dopo il debutto di Orange Piccolo, e della nuova, mostruosa, forma dello storico antagonista di Dragon Ball Z, Cell, elaborata dal Dr. Hedo in persona per creare l’arma più pericolosa della nuova armata del Fiocco Rosso, è finalmente arrivato il momento di Gohan Beast. Nelle tavole conclusive del capitolo 99, disponibile sul sito e sull’app MangaPlus, il Saiyan si prepara a colpire l’avversario con la tecnica Mankankosappo, e in attesa di scoprire come si svilupperà la battaglia, Shueisha e V-Jump hanno anticipato un regalo per i fan.

Nel capitolo 100, infatti, non solo si concluderà la saga incentrata sugli eventi del film, ma verrà anche pubblicata una tavola interamente a colori per due motivi. Sia per celebrare la fine di una storia che, dopo anni, ha riportato Gohan e Piccolo al centro della narrazione, sia per festeggiare i 100 capitoli della serie, iniziata nel giugno del 2015, poco prima dell’anime, di cui i fan chiedono a gran voce un ritorno da anni.

Non è ancora chiaro se la tavola a colori sarà presente all’inizio o alla fine del capitolo, come per salutare i lettori in grande stile prima dell’inizio del nuovo arco narrativo, confermato nel 2024. Prima di salutarci, ecco le principali differenze tra il capitolo 99 di Dragon Ball Super e il film.