Dragon Ball Super: i primi sketch di Beerus, Whis e Vegeta per La Battaglia degli Dei

Potremmo dire che Dragon Ball Z: La battaglia degli Dei abbia fatto da apripista alle vicende narrate in, la cui prima saga risulta essere proprio un remake della pellicola datata 2013. In queste ore, in Rete, sono stati diffusi i primi disegni di Toriyama che ritraggono Beerus, Whis e Vegeta.

Il disegno, disponibile in calce, è la 53esima installazione della rassegna intitolata "The Nearly Complete Works of Akira Toriyama" ("Quasi tutte le opere di Akira Toriyama") e rappresenta uno dei primi schizzi effettuati dal sensei per il character design del film Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei, appena due anni prima del debutto di Dragon Ball Super cui circuiti televisivi nipponici.

Al di là dei personaggi di Beerus e Whis, inediti per il pubblico di Dragon Ball Z, anche Vegeta all'epoca presentò alcuni caratteri innovativi rispetto alle sue ultime apparizioni: il principe dei Saiyan, infatti, sia nei film che nella serie TV, è tornato a vestire la battle suit realizzata da Bulma, con la corazza bianca priva di spalline sulla tuta blu - a differenza dell'ultimo arco narrativo di Dragon Ball Z, in cui vestiva solo una tuta da allenamento blu scuro con guanti e stivali bianchi.

Di seguito, come compare sul sito ufficiale di Dragon Ball, la descrizione dello sketch, che illustrava già all'epoca un Vegeta diverso rispetto a come era caratterizzato nell'opera classica.

"Casualmente, con questo film, La Battaglia degli Dei, credo che Vegeta si avvicinerà molto ai fan. Scaverete davvero nel profondo del suo cuore, e scoprirete un lato inaspettato di lui, ed è davvero interessante. Vegeta sarà "ritoccato" in modi che probabilmente solo Toriyama-sensei sa fare. Normalmente è qualcosa di cui potreste avere timore, per paura che il personaggio possa uscirne distrutto"

Dopo due film di animazione e un'intera serie televisiva di 131 episodi (Dragon Ball Super), cosa ne dite? Avete apprezzato questo "nuovo" Vegeta?