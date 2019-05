Dragon Ball Super: primi spoiler dal capitolo 48 del manga

Lunedì 20 maggio alle 17:00 arriverà il nuovo capitolo di Dragon Ball Super su MangaPlus, piattaforma ufficiale della Shueisha che condivide in tutto il mondo alcuni capitoli dei manga in contemporanea col Giappone in lingua inglese e spagnola. A due giorni dall'uscita ufficiale, però, iniziano a circolare in rete le prime immagini spoiler.

Grazie alla pagina Twitter Dragon Ball Hype, che ha condiviso le pagine spoiler pubblicate in rete, possiamo vedere che piega prenderà lo scontro tra Majin Bu e lo stregone Moro anticipato nel capitolo 47 di Dragon Ball Super. In calce potete vedere quindi le prime immagini provenienti dal prossimo capitolo scritto e disegnato da Toyotaro.

Nella prima immagine condivisa, possiamo vedere come Majin Bu affianchi Goku e Vegeta, poggiando le mani sulle spalle dei saiyan. Le vignette successive fanno intendere che i protagonisti sono stati rifocillati dall'energia di Bu e, mentre Goku dice grazie, il mostro rosa si trasforma nel Kaiohshin che un tempo era stato assorbito.

Nelle altre scan presenti in seguito, probabilmente posizionate anteriormente alla prima di cui vi abbiamo parlato, vediamo Majin Bu prepararsi a uno scontro con Moro, il quale sembra venire sconfitto molto facilmente. Bu riesce anche a immobilizzarlo in breve tempo e, nonostante gli attacchi subiti, continua a sferrare colpi su colpi allo stregone.

Dragon Ball Hype è riuscito anche a fornire la traduzione parziale di queste paginette, che ci spiegano come gli spettatori dello scontro stiano reagendo. Goku è convinto che ci siano buone chance di farcela, mentre Meerus è preoccupato a causa dei tanti trucchi magici che Moro può utilizzare. Pertanto, il guerriero della Pattuglia Galattica suggerisce caldamente al mostro rosa di utilizzare una certa tecnica.

Infine, vediamo Goku, Vegeta e Kaioshin dirigersi in qualche luogo al momento ancora incognito usando il teletrasporto, probabilmente per inseguire un fuggitivo Moro. Il capitolo finisce proprio con quella pagina, facendo capire che Namec è finalmente salvo e che ci sarà un secondo round con lo stregone. Cos'altro vi aspettate da questo prossimo capitolo di Dragon Ball Super?