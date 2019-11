Dragon Ball Super: primi spoiler per il capitolo 54, chi è realmente Merus?

Anche questo mese, come di consueto, si prepara al debutto del nuovo capitolo del manga di Dragon Ball Super. Nonostante l'approdo di teorie come il futuro di Vegeta, l'opera riprende esattamente da dove si era fermata, pur lasciando spazio a un importante colpo di scena.

Il capitolo 54, intitolato "Gohan contro Seven Three", si concentra per buona parte sul combattimento che da onore al titolo dell'episodio, con il saiyan pronto a una nuova estenuante fatica. Il suo arrivo sul campo di battaglia muta completamente le sorti dell'incontro, ribaltando la situazione che stava volgendo a sfavore di Piccolo e dei terrestri. Tuttavia, poco prima del colpo di grazia, Seven Three tira fuori l'asso nella manica e annulla la kamehameha di Gohan servendosi dei poteri di Moro, al quale aveva toccato il collo prima di recarsi sul Pianeta per rispondere alle emergenze.

Grazie ai poteri dello stregone, che nel frattempo sta osservando lo scontro dallo Spazio, gli scagnozzi mettono nuovamente, e definitivamente, in difficoltà i terrestri. Nonostante la sconfitta imminente, Krilin ricorda loro che presto torneranno Goku e Vegeta che li sconfiggeranno una volta terminato il loro addestramento. Ascoltate le parole, Moro si rende conto dell'incredibile quantità di energia che potrebbe assorbire dalla Terra una volta sconfitti i due guerrieri saiyan e, per questo motivo, decide di richiamare a sé i suoi scagnozzi. Il fatidico scontro, grazie anche alle mediazioni di Jaco, è atteso tra due mesi.

Il pattugliatore ne approfitta allora per avvertire Goku del tempo rimanente per imparare l'Ultra istinto che, nel frattempo, stava approfittando di una pausa. Merus, in risposta alla curiosità del protagonista sul perché non avesse ancora mangiato dal loro arrivo nella Stanza dello Spirito e del Tempo, rivela che per lui il nutrimento è indifferente, proprio come per Whis.

E sono proprio queste parole a cogliere di sorpresa l'Angelo che, in tutto ciò, aveva seguito i progressi dell'allenamento di Goku da lontano. Whis viene raggiunto dal Sommo Sacerdote e i due iniziano a discutere sull'identità di Merus.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.