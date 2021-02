Dragon Ball Super, primi spoiler per il capitolo 69: Il Pianeta Cereal, 40 anni dopo

Proprio come avevamo preannunciato qualche giorno fa, il nuovo capitolo di Dragon Ball Super si mostra nei primi spoiler grazie ai consueti "draft" di Toyotaro. La puntata in questione sembra voler andare a fondo sulla storia di Granolah e su quel torbido passato che pose fine alla vita dei Cereleani.

Il capitolo 69 di Dragon Ball Super è intitolato "L'Eredità del Pienata Cereal" e la sua apertura riprende esattamente le tavole finali dello scorso capitolo. Completata la missione, infatti, Granolah decide di tornare a casa, al Pianeta Cereal. Tuttavia, anche se la sua razza è stata quasi del tutto estinta da Freezer e dai Saiyan 40 anni fa, Heata ha deciso di ripopolare il Pianeta costruendo una nuova città per il popolo di Suga, abitanti di una terra anch'essa distrutta. Nonostante il Cereleano sia amichevole con la gente del posto, preferisce comunque vivere in una montagna al di fuori dalla città. In questo modo, Granolah può dare sempre uno sguardo alle rovine della sua città natale e non dimenticare ciò che Freezer ha fatto loro.

Nel frattempo, Beerus chiede a Vegeta quanti pianeti i Saiyan abbiano distrutto. Il Principe risponde che la sua razza, nonostante sia nata per combattere, abbia iniziato a sterminare razze soltanto dopo essersi alleata con Freezer. Beerus si domanda se Vegeta stia cercando di incolpare Freezer per tutti i mali dei Saiyan, ma il co-protagonista risponde che non è sua intenzione. A suo avviso, infatti, la colpa è di Re Vegeta che, nel perseguire le sue manie di potere, ha infine condotto la razza alla distruzione. ll dio della distruzione, infastidito dalla risposta, rivela a Vegeta che i poteri che vuole apprendere e il passato dei Saiyan sono strettamente correlati.

Tornando sul Pianeta Cereal, si scopre che Granolah vive con un personaggio malandato chiamato "nonno", di oltre 500 anni, appartenente ad una razza diversa ma più longeva. Dopodiché chiede al tecnico Suga di riparare l'ala sinistra della sua nave danneggiata, intimandolo a fare con calma poiché si prenderà una pausa dal lavoro. Il negoziante chiede come mai Granolah non voglia vivere in città, dato che è ben voluto, ma non ricevendo risposta si limita a regalargli una bottiglia in più.