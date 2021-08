Dragon Ball Super: il Principe dei Saiyan è tornato a essere quello di un tempo?

Vegeta è finalmente tornato a essere quello di un tempo. Per la prima volta da molto tempo a questa parte, il Saiyan ha potuto esprimere il suo vero "io", lasciandosi sommergere da sensazioni che non provava probabilmente da quando si trasformò in Majin Vegeta. Ecco le analogie tra il "vecchio" Vegeta e quello attuale di Dragon Ball Super.

In seguito alla sconfitta di Kakarot, Vegeta ha avuto modo di confrontarsi con il "guerriero più forte dell'universo". Questo titolo, però, come abbiamo potuto vedere nel match tra Granolah e Goku, non è frutto di fantasia. Il Cerealiano, anche grazie a una disattenzione del rivale, si è liberato dell'Ultra Istinto con un solo colpo ben piazzato.

Sebbene Vegeta lotti al meglio delle sue possibilità, impiegando l'Hakai appreso durante il suo periodo al fianco di Beerus, Granolah è semplicemente più rapido e potente. Tuttavia, questa mancanza di potere è stata compensata dalla tattica.

Provocando e spingendo l'avversario a distruggere le rovine della città di Cereal, Vegeta si fa colpire ripetutamente, fino a ricevere un colpo mortale. Ma invece di cadere come Goku, il Principe dei Saiyan esplode in una fragorosa risata. "Questa sensazione... Sono passati secoli. Non c'è nessun pianeta da proteggere, nessuna persona da salvare. Solo io immerso nella battaglia. Il mio posto felice. Propio la cosa giusta per far pompare il sangue di un Saiyan pazzo per la battaglia".

L'ultima volta che Vegeta raggiunse questo stato mentale fu quando sfidò Goku pervaso dall'energia malvagia di Babidi. Durante la saga di Bu di Dragon Ball Z, infatti, Vegeta attinse nuova energia dal male residuo nel suo cuore e si trasformò in Majin Vegeta. Esattamente come allora, anche nel capitolo 74 di Dragon Ball Super Vegeta ha abbandonato il suo "io" per ritrovare un nuovo se stesso.

Vi lasciamo alla data di uscita e alle teorie su Dragon Ball Super 75.