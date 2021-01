Dragon Ball Super: il problema di Goten e Trunks, quanti anni avrebbero i due saiyan?

Nella saga di Majin Bu di Dragon Ball, il duo formato da Goten e Trunks fu di grande rilievo per la trama. Anche se appena bambini, sapevano già trasformarsi in Super Saiyan e avevano una forza fuori dal comune se paragonata a quella dei genitori alla stessa età. Furono anche in grado di creare la potente fusione di Dragon Ball Z, Gotenks.

Di tutto ciò non è rimasto traccia in Dragon Ball Super. I due giovani saiyan sono stati messi da parte per lasciare spazio ai loro genitori Goku e Vegeta. Ma anche loro sono cresciuti durante questa nuova serie. Quanti anni hanno Goten e Trunks in Dragon Ball Super?

Trunks è nato nell'anno 766 e Goten in quello successivo, nel 767, questo secondo il databook di Dragon Ball Daizenshuu 7. Considerato che l'arco del Torneo del Potere e del film Dragon Ball Super: Broly avvengono nell'anno 780, vuol dire che alla fine dell'anime di Dragon Ball Super, Trunks e Goten hanno rispettivamente 14 e 13 anni.

Di conseguenza hanno la stessa età di Gohan durante la saga di Cell, senza però averne le stesse caratteristiche fisiche. Un caso che è stato spesso sotto l'occhio attento dei fan che vorrebbero una crescita fisica più marcata per i due giovani saiyan che potrebbero diventare un asset importante per la storia futura di Dragon Ball Super.