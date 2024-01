Dragon Ball Super: per il produttore Akio Iyoku il manga proseguirà ancora a lungo

Il manga di Dragon Ball Super proseguirà ancora a lungo, e la fine dell'arco narrativo di Super Hero è solo l'inizio di un nuovo cammino che vedrà l'opera nata dalla matita di Akira Toriyama attraversare sempre più orizzonti mediali ed acquisire nuove forme. Almeno stando alle ultime dichiarazioni del produttore esecutivo del manga, Akio Iyoku.

In un articolo pubblicato ieri da Nikkei, l'attuale presidente della Capsule Corporation Tokyo, nonché responsabile della sezione editoriale di Dragon Ball presso Shueisha sin dal 2016, non ha alcuna intenzione di abbandonare nell'immediato futuro il manga di Super, la cui prosecuzione è assicurata, a meno di imprevisti, per almeno i prossimi dieci anni. E le dichiarazioni rilasciate al quotidiano giapponese non si fermano qui, ma toccano diversi scenari relativi alla programmazione futura di tutto il franchise di Dragon Ball, aprendo di conseguenza a delle riflessioni importanti.

Come abbiamo visto nella nostra ricognizione sui film canonici di Dragon Ball, negli ultimi anni, almeno dai tempi dell'uscita in sala de La battaglia degli Dei (2013) coloro che si occupano della programmazione – e di conseguenza, della comunicazione – dei testi tratti dall'opera di Toriyama hanno deciso di adottare i linguaggi della transmedialità, in piena discontinuità con le logiche episodiche e crossmediali che avevano caratterizzato l'universo di Dragon Ball per i suoi primi 30 anni di vita. Grazie all'ottica transmediale ogni opera, che sia di natura cinematografica, televisiva oppure videoludica, entra in connessione reciproca con l'altra, in modo da rendere l'universo narrativo non solo più lineare, ma anche coeso.

In questo senso, film come Dragon Ball Super – Broly (2018) o lo stesso Super Hero (2022) proseguono (o anticipano) le storie raccontate nel manga, in modo da garantire quella continuità temporale che porti il franchise in questione a generare un investimento emotivo sempre più radicale e cospicuo nel lettore, che ora coincide naturalmente con lo spettatore, dal momento che ogni prodotto si lega alla storia di quello che lo ha preceduto, al di là dello specifico settore industriale in cui viene realizzato.

Ora non sappiamo con precisione quale futuro attende il manga di Dragon Ball Super dopo Super Hero, né tanto meno quali saranno gli eventi narrativi che caratterizzano gli intrecci futuri dell'opera una volta terminato l'arco su Cell Max. Ma un particolare passaggio dell'intervista rilasciata da Akio Iyoku lascia trapelare delle novità importanti in merito a ciò che sarà adattato (o meglio, a quel che non sarà adattato) dai prossimi lungometraggi. Per il produttore esecutivo, infatti, è importante “non creare una situazione in cui il manga sia destinato a diventare materia di un adattamento animato, perché con il termine dell'anime, si conclude anche il suo contenuto”.

Leggendo tra le righe di questa dichiarazione, è possibile interpretare alcuni riferimenti al manga di Super. In questo senso, dal momento che un arco come quello di Granolah è stato bypassato nelle narrazioni animate da Super Hero, è probabile che la saga in questione, inclusa quella di Moro, non approdi mai sul grande schermo, proprio perché il contenuto che la caratterizza appartiene alla “sola” cornice cartacea, e il suo destino è terminato nel momento in cui ha visto la conclusione nelle pagine del manga. Una dichiarazione, questa, che di certo non getta luce sugli eventi che il fumetto andrà a ricoprire nell'immediato futuro, ma che al tempo stesso fornisce una direzione precisa sul prosieguo di un franchise sempre più calato nella transmedialità.