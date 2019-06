Dragon Ball Super: il sonno di Majin Bu protagonista delle repliche su Italia 2

Le prossime repliche di Dragon Ball Super, in onda sul canale Mediaset Italia 2 lunedì 17 giugno, ci mostreranno il proseguo dell'allenamento di Junior e Gohan, con quest'ultimo che sfiderà anche il padre. La Squadra del 7° Universo che parteciperà Torneo del Potere subisce però un contrattempo, si tratta del sonno di Majin Bu.

Di seguito vi proponiamo, come ogni domenica, i titoli e le sinossi degli episodi di Dragon Ball Super che lunedì 17 giugno potremo rivedere sulla rete Mediaset Italia 2.

Episodio 89 - Arriva una bellezza misteriosa! Che succede nella palestra di Tensing?

Data : lunedì 17 giugno, 21:19 - 21:48

: lunedì 17 giugno, 21:19 - 21:48 Trama: "Son Goku, desideroso di reclutare sia il maestro Muten che Tensing, scoprirà che entrambi si trovano attualmente presso un dojo aperto dall'ex allievo dell'eremita della gru. Qui, una ragazza misteriosa darà non poco filo da torcere ai tre guerrieri."

Episodio 90 - Mai perdere di vista l'ostacolo da superare! Goku vs Gohan

Data : lunedì 17 giugno, 21:48 - 22:16

: lunedì 17 giugno, 21:48 - 22:16 Trama: "Il figlio di Goku ha sostenuto un duro allenamento insieme a Junior ed è ora desideroso di sfidare suo padre per dimostrargli i propri miglioramenti. Al termine dello scontro, Goku prenderà una decisione importante per il team dell'Universo 7. Nel frattempo anche negli altri Universi i guerrieri si preparano alla competizione."

Episodio 91 - Quale universo sopravvivera'? I combattenti piu' forti stanno per incontrarsi!

Data : lunedì 17 giugno, 22:16 - 22:44

: lunedì 17 giugno, 22:16 - 22:44 Trama: "Tutti gli altri universi sono in fermento per il Torneo. Quasi tutte le dimensioni sono riuscite a trovare i propri dieci campioni. Tornando a Goku, quando l'eroe pensa di aver completato il reclutamento, accade qualcosa di inaspettato a Majin Bu."

Episodio 92 - C'e' una nuova emergenza! La squadra dei dieci non e' completa!

Data : lunedì 17 giugno, 22:44 - 23:12

: lunedì 17 giugno, 22:44 - 23:12 Trama: "Mr.Satan ha informato la squadra del settimo universo del profondo sonno di Majin Bu, destinato a durare un paio di mesi."

Nel mentre ricordiamo agli appassionati dell'opera di Akira Toriyama che il prossimo film di Dragon Ball Super sembrerebbe in via di sviluppo, almeno stando a quanto riportato da, il numero 1 del DB Room, in una recente intervista.