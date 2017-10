Dragon Ball Super: il promo dell'episodio 114 svela un nuovo combattente!!

Il breve trailer diffuso al termine dell’episodio 113 di Dragon Ball Super conferma le voci secondo cui un nuovo super guerriero starebbe per esordire al... Un guerriero di cui si mormorava già da tempo e che potrebbe ribaltare le sorti del

Attenzione possibile Spoiler

Se la puntata numero 113 si è chiusa con l’ennesima, pericolosa trasformazione di Kale in Super Saiyan Berserker, il promo del prossimo episodio -visionabile in chiosa all’articolo- rivela che la guerriera metterà in difficoltà sia Goku che Caulifla, prima di riprendere finalmente il controllo. Le due amiche, in seguito, si scaglieranno insieme contro il nostro eroe, ma nonostante la superiorità numerica dovranno ricorrere ad un’inaspettato espediente pur di superarlo: la fusione!



Una recente sinossi dell’episodio 114 sosteneva, invero, che Lord Champa avrebbe insegnato una “nuova tecnica segreta” alle due combattenti, suggerendo che queste si sarebbero realmente fuse, ma ci aspettavamo tutti che utilizzassero una versione più “classica” della stessa, magari con l’iconica danza che Goten e Trunks dovettero imparare durante la saga di Majin Bu in Dragon Ball Z.



Niente da fare invece: Kale e Caulifla si uniranno attraverso i potara, i quali, come appreso durante la saga di Black, permettono a due mortali di rimanere fusi per un lasso di tempo pari a mezz’ora. Come la ‘fusion’ classica, insomma. Secondo gli spoiler, dall’unione delle due Saiyan dovrebbe nascere la super guerriera Kefla, di cui il promo, negli ultimi secondi, ci regala un chiarissimo primo piano (visionabile anche in calce all'articolo).



Nelle suddette scene, la ragazza sembra portare una tuta da combattimento rossiccia, nonché gli stivali ed i bracciali dorati di Kale. Per quanto riguarda invece il volto, la combattente parrebbe aver ereditato i lineamenti di Caulifla, mentre i lunghi capelli neri si direbbero un grazioso mix fra le capigliature delle due guerriere.



Dragon Ball Super torna domenica prossima sulla rete nipponica FujiTv. Cosa ne pensate di questo curioso sviluppo?