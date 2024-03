Dragon Ball Super proseguirà la storia dal finale di Z? Parliamone

A vent'anni di distanza dalla conclusione ufficiale della storia, nel 2015 Akira Toriyama e il suo discepolo Toyotaro hanno inaugurato una nuova era per il franchise con il lancio di Dragon Ball Super, una serie che si pone come un intermezzo tra la Saga di Bu e il leggendario "The End of Z".

Dragon Ball Super sta per compiere il suo nono anniversario, ma tra i fan cominciano a sorgere numerosi dubbi. La serie sta infatti per andare incontro a difficoltà legate alla cronologia ufficiale dell'opera. Che Dragon Ball Super possa modificare il finale di Z?

Solamente di recente gli appassionati hanno rivissuto il finale di Z nel DLC di Dragon Ball Kakarot. Presto, comunque, anche Super raggiungerà quel momento. Sappiate infatti che The End of Z accade nell'anno 784 e che la storia attuale di Dragon Ball Super è arrivata ad appena un anno da quell'evento.

Tra la fine della Saga di Granolah, in cui vediamo Goku e Vegeta sconfitti da Freezer, e la Saga di Super Hero intercorrono ben due anni. La storia di Dragon Ball Super fa dunque un salto temporale, dall'anno 781 al 783. Ciò che cosa comporta?

Dragon Ball Super ha il tempo contato. Per la prossima saga, di cui ancora non sappiamo nulla, c'è appena un anno di tempo. La storia di Super Hero sta proseguendo e con l'uscita di Dragon Ball Super 103 scopriremo il più forte tra Goku Ultra Istinto e Gohan Beast. Ma poi? Ci sarebbe appena un anno di tempo per il combattimento contro Black Freezer e per chiudere la storia.

Che Dragon Ball Super possa sovrapporsi al finale di Dragon Ball Z è inevitabile. Difficilmente Toyotaro chiuderà la serie, a oggi tornata tra le più lette e di maggior successo. Ci sono ancora diverse storia da raccontare, da Broly capace di controllare il Super Saiyan Leggendario, fino a un eventuale nuovo torneo del potere e un nuovo combattimento con Beerus.

Piuttosto che chiudere la storia, Toyotaro potrebbe davvero seguire il finale di Z in cui abbiamo visto Goku allontanarsi dai suoi amici per allenare Ub. In quel caso, in attesa del ritorno di Kakarot e del suo allievo, Gohan potrebbe diventare il nuovo protagonista di Dragon Ball Super. Insomma, che Dragon Ball Super possa chiudersi a breve – e prima di The End of Z - è quasi impossibile. La serie, quasi sicuramente, andrà avanti ponendosi finalmente come un sequel a tutti gli effetti.