Dragon Ball Super: la prossima saga terrà conto degli eventi del film Super Hero?

Dragon Ball Super: Super Hero deve ancora esordire in Italia, ma la pellicola ha già fatto il suo esplosivo debutto nei cinema internazionali. Con la serie manga che ha recentemente finito un lungo arco narrativo, ci si chiede se prossimamente Toyotaro terrà conto degli eventi accaduti nella pellicola anime in 3DCG.

Che strada seguirà il manga di Dragon Ball Super in futuro? La saga di Granolah è giunta alla conclusione con un clamoroso cliffhanger. Ora Dragon Ball Super è in pausa, ma cosa succederà nel capitolo 88? Toyotaro ha diverse possibilità, tutte interessanti, per proseguire con la narrazione.

Per prima cosa bisogna chiarire il ruolo dell'anime movie che nei cinema italiani arriverà dal 29 settembre 2022. Dragon Ball Super: Super Hero è canon? La timeline del lungometraggio ha creato non poche perplessità negli spettatori, ma come ha spiegato il direttore Akio Iyoku Super Hero segue una strada diversa rispetto a quella intrapresa dalla serie manga di Toyotaro. Il film è un sequel diretto di Dragon Ball Super: Broly, ma è comunque stato creato sotto la supervisione di Akira Toriyama. Ciò vuol dire che Dragon Ball Super: Super Hero è canonico, ma non è perfettamente collocabile nella sequenza temporale del manga.

Appurato ciò, probabilmente al termine della pausa potremmo assistere al debutto di Gohan Beast e Orange Piccolo sulle pagine del manga di Toyotaro. I due potrebbero schierarsi al fianco di Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego per eliminare una volta per tutte un'antica minaccia. Con la sua nuova trasformazione Black Freezer è il combattente più forte di Dragon Ball Super e solamente unendo le forze sarà possibile sconfiggerlo. E in tutto ciò, bisogna anche chiedersi quale ruolo giocheranno personaggi come Broly, Granolah e l'Androide Gamma 1.