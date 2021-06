Dragon Ball Super: e se la prossima trasformazione di Vegeta fosse il Super Saiyan Rosé?

Nell'ultimo periodo si sono moltiplicate senza sosta le ipotesi su Vegeta dio della distruzione. I più recenti capitoli di Dragon Ball Super sembrano infatti indirizzare i lettori del manga in tal senso, tuttavia non è da escludere che il prossimo power-up del Principe dei Saiyan possa riguardare una "vecchia trasformazione".

Nelle ultime settimane abbiamo più volte sentito parlare di Super Saiyan Green e della più recente teoria legata al Super Saiyan Puple. Tuttavia, entrambe non sono altro che mere ipotesi attualmente senza alcuna prova diretta, suggestioni che comunque stanno stuzzicando le aspettative dei lettori. Ad ogni modo, un'altra trasformazione che potrebbe davvero avverarsi per Vegeta è quella del Super Saiyan Rosé.

Tale power-up, infatti, si avvera soltanto all'avverarsi di determinati requisiti come una divinità nel corpo di un Saiyan che riesce a superare i limiti del SSJ God. Zamasu è stato l'unico ad ottenere questa forma grazie al corpo di Goku, tuttavia un power-up del genere potrebbe persino riguardare il nostro Principe. A pensarci bene, infatti, vista l'enorme mole di trasformazioni già introdotte da Akira Toriyama e Toyotaro, non è da escludersi che i due decidano poi di reintrodurre una forma già mostrata qualche tempo fa per non confondere ulteriormente i fan. Dopotutto, Vegeta si è avvicinato alla sfera del divino apprendendo l'hakai, un potere che potrebbe realmente legare il Principe dei Saiyan allo status di un dio. Ad ogni modo, queste non sono altro che speculazioni e dobbiamo attendere i prossimi capitoli per comprendere quale sarà il futuro del nostro eroe.

Secondo voi, invece, il Super Saiyan Rosé è un'ipotesi da scartare per Vegeta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.