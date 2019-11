Dragon Ball Super: nei prossimi capitoli Piccolo potrebbe ricevere un power-up?

Con l'avanzamento delle saghe, l'ottenimento di power-up è diventato sempre di più appannaggio di Goku e Vegeta, a causa dello scarto di potere sempre più ampio che li divide dal resto dei Guerrieri Z. Gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super però, hanno investito Piccolo della responsabilità di proteggere la terra, ne sarà in grado?

Sembra quindi che sia arrivato il momento perfetto per mettere in luce le sue potenzialità e conferirgli un nuovo power-up, visto che i nemici atterrati sul pianeta sembrano molto più abili dei precedenti - e uno di loro ha ingaggiato un combattimento personale con Piccolo mettendolo in grande difficoltà.

Potremmo estendere quest'ipotesi anche al resto dei Guerrieri Z, tuttavia la saga in questione tocca molto più da vicino il namecciano che gli altri terrestri, in quanto il malefico Moro ha devastato New Namek sterminando tutti gli abitanti e riducendo il pianeta a un mucchio di macerie.

Tra i namecciani sopravvissuti infatti, figurano solamente Dende, Esca e Piccolo, e azzardando una congettura - quest'ultimo potrebbe fondersi con gli altri due per aumentare esponenzialmente il suo potere. In alternativa, Piccolo potrebbe semplicemente sfruttare il momento di difficoltà per mostrare i frutti dei suoi allenamenti e dell'esperienza accumulata nel Torneo del Potere, così come Gohan, che durante la competizione ha mostrato un miglioramento sensibile rispetto a i primi archi narrativi di Super.

Il Saiyan è arrivato a fine capitolo, e sarebbe bello vedere nella prossima uscita un team up fra i due per sgominare gli scagnozzi di Moro. Insomma, ci sono tutte le premesse per metterli in evidenza, speriamo solo che Toyotaro non si tiri indietro e abbracci questa possibilità.

In un articolo abbiamo esposto i motivi per cui sarebbe bene che Vegeta non raggiungesse l'Ultra Istinto. Chi è il nuovo temibile androide recentemente introdotto in Dragon Ball Super?