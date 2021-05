Dragon Ball Super: il prossimo antagonista avrà un potere pari a quello degli dei?

In occasione del Goku Day, TOEI Animation ha svelato l'esistenza di un progetto nato ben prima dell'uscita di Dragon Ball Super: Broly, un film che intende portare la narrazione e i combattimenti su un nuovo livello. Ma se vuole essere d'impatto, questa pellicola necessita di un antagonista dal potere pazzesco.

Per superare la qualità e il successo di Dragon Ball Super: Broly, il nuovo progetto di TOEI Animation deve seguire due strade ben precise. La prima è quella di presentare una trama ben più profonda, una storia che magari possa approfondire il Super Saiyan God o ampliare la conoscenza dell'Universo.

La seconda opzione da seguire è quella di mettere in scena battaglie da capogiro. Per far si che questo avvenga, però, c'è bisogno di un antagonista che abbia un livello combattivo al pari di quello di un dio.

Il creatore del franchise, Akira Toriyama, ha già anticipato l'apparizione di un personaggio "inaspettato". Esso, sarà molto probabilmente il punto focale della pellicola, una minaccia in grado di eguagliare e superare Goku e Vegeta.

Nel corso degli ultimi capitoli del manga i due Saiyan sono riusciti a espandere a dismisura il loro potenziale, il primo migliorando l'Ultra Istinto e il secondo seguendo la via dell'Hakai. Un cattivo di livello divino aumenterebbe ulteriormente la posta in gioco, facilitando l'ascesa del duo, che a quel punto potrebbe davvero esprimere il massimo potenziale.

E voi cosa ne pensate, Dragon Ball Super 2022 ha davvero bisogno di nuovi livelli di potenza? Oppure bisognerebbe intraprendere una via totalmente inedita? Ecco perché questo nuovo film di Dragon Ball Super potrebbe ricollegarsi alla serie animata.