Dragon Ball Super: il prossimo film darà nuova vita all'anime?

Questa settimana è stata sconvolta da una notizia clamorosa, molto presto ci sarà un nuovo film di Dragon Ball Super. Ma la serie animata, invece, che fine ha fatto? L'anime ha terminato la sua corsa ormai tre anni fa, nel 2018, e da allora, oltre all'uscita della pellicola Dragon Ball Super: Broly, non si è più saputo nulla.

L'ufficialità data Toei Animation, che ha annunciato che il film di Dragon Ball Super arriverà nel 2022, getta le fondamenta per il ritorno della serie animata. D'altronde, dopo tutti questi anni di nulla e silenzi è ora che Dragon Ball Super vada avanti.

In un'intervista rilasciata per i materiali bonus del Blu-ray di Dragon Ball Super, il direttore Akio Iyoku ha affermato che, però, almeno nel breve termine molto probabilmente non vedremo l'anime. "Ci stiamo costantemente preparando per il prossimo film. Broly era così forte che il prossimo sarà totalmente diverso. Penso che Dragon Ball Super continuerà, vorrei che i fan non vedessero l'ora".



Da queste parole si evince che la pellicola in uscita nel 2022 non adatterà la Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, ossia quella che riguarda la battaglia con Molo. Dunque, per vedere lo scontro con lo Stregone, dovremo aspettare necessariamente il ritorno dell'anime, che ci donerà uno degli archi narrativi più esplosivi di sempre.

Ecco il messaggio di Akira Toriyama sul nuovo film di Dragon Ball Super. Nel frattempo, un fan ha realizzato un adattamento di una delle prossime saghe di Dragon Ball Super.