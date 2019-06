Dragon Ball Super: il prossimo film dovrebbe modificare gli eventi della serie Z?

Nonostante TOEI Animation non abbiamo ancora confermato ufficialmente l'arrivo di una nuova pellicola, il team dietro Dragon Ball Super, ha in qualche modo dichiarato che il prossimo film è già in lavorazione e sta facendo del suo meglio, con l'obiettivo di esplorare nuovi territori, seguendo il successo di Broly.

Infatti, gli incassi Dragon Ball Super: Broly sono ancora in salita e oltre ad aver dato nuova vita e un nuovo look al Super Saiyan Leggendario, ha creato nei fan aspettative decisamente alte per un prossimo film.

Tuttavia, uno dei principali limiti del potenziale di Dragon Ball Super, sta nel dover seguire direttamente la fine di Dragon Ball Z, nonostante Goku e gli altri personaggi del mondo di Dragon Ball siano cresciuti e abbiano vissuto nuove storie. Sorge quindi la possibilità che con la prossima pellicola, venga presa la decisione di modificare la cosiddetta "End of Z", ovvero quelle pagine finali che riunivano i personaggi dopo circa dieci anni dopo la fine della Saga di Majin Bu. In quell'occasione assistiamo a Goku combattere contro Uub, di cui si vociferava il ritorno nel film, per poi partire via ad allenarsi con quest'ultimo.

Questa è la fine ufficiale che Akira Toriyama aveva dato alla sua opera anni fa, quando non era previsto che Dragon Ball Super avrebbe coperto gli avvenimenti di quegli anni di vuoto. Sappiamo che la serie Super ha ancora molto da raccontare e nonostante il gap di 10 anni potrebbe comunque portare allo stesso finale, ma sarebbe strano vedere alcuni personaggi indeboliti, come Gohan, che dopo tutto l'allenamento di Dragon Ball Super, tornerebbe debole come in End of Z e lo stesso vale per altri personaggi come Crilin, C-17, C-18 e Vegeta.

Quella di andare a modificare in finale della serie Z sarebbe sicuramente una scelta coraggiosa, che non farebbe sicuramente felice un gran numero di appassionati, anche se è innegabile che sarebbe interessante scoprire un nuovo corso degli eventi, differente da quello che siamo abituati a conoscere.