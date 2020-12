Dragon Ball Super: il protagonista della prossima saga Granolla rivelato a colori

Si è conclusa la saga di Molo dopo ben due anni di pubblicazione. Il nemico è stato un osso duro ma alla fine Goku, grazie anche all'aiuto imprevisto di Ub, è riuscito a mettere un freno alle manie nemiche. Ora i protagonisti di Dragon Ball Super possono festeggiare per la vittoria.

Ma come hanno confermato i primi spoiler di Dragon Ball Super 67, il capitolo fungerà sì da finale per la saga di Molo ma obbligherà i lettori anche a entrare fin da subito nella prossima inedita storia del manga. Ancora una volta stanno arrivando personaggi inediti e mai visti tra cui spicca Granolla, quello che sarà uno dei volti più importanti del prossimo periodo.

Durante la Jump Festa 2021, ampio spazio è stato dedicato al manga di Dragon Ball Super. Sono state condivise alcune informazioni, come ad esempio la sagoma ufficiale del personaggio insieme alla sua versione a colori. Come potete vedere nel tweet in basso, Granolla è un individuo con una carnagione simile a quella terrestre mentre ha dei capelli con le punte ricce con un colore tra l'azzurrino e il verde. Questo colore è predominante nella sua figura come si vede anche dall'occhio e dalla divisa, quest'ultima alternata con un verde oliva.

Sull'occhio destro indossa invece una specie di bandana con un monocolo dalla lente blu. Solo più avanti scopriremo quali sono le vere mire di questo nuovo personaggio di Dragon Ball Super.