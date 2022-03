Dragon Ball Super: tutti i protagonisti in una collezione di statuette da invidia

L'immensa collezione di statuette di un fan ci porta rivivere la storia di Dragon Ball, dalla serie Z a Super, passando per i progetti collaterali GT e Heroes, attraverso le varie trasformazioni dei personaggi principali dell'opera.

Chiunque apprezzi la serie del maestro Akira Toriyama, possiede almeno una figure. Un fan, però, si è superato, e mostrando la sua collezione di statuette su Reddit ha suscitato l'invidia della community.

Il mobiletto su cui si dispiega la collezione, si divide in quattordici sezioni, in ognuna delle quali è presente una moltitudine di figure dedicate a uno o più personaggi.

Partendo da quella più in basso a sinistra, troviamo la sezione dedicata a Vegeta. Le statue dedicate al principe dei Saiyan sono ben sei, e lo ritraggono dal momento della prima apparizione, fino al Super Saiyan Blue. Al di sopra, vi è la sezione dedicata a Trunks, in cui è presente anche il Trunks Super Saiyan God non canonico di Super Dragon Ball Heroes e Gohan ragazzino. A metà della colonna, c'è la sezione dedicata alle fusion. In una metà vediamo Vegeth, nell'altra Gotenks. Ci sarà spazio anche per il Gotenks adulto di Dragon Ball Super: Super Hero? Ancora più su, troviamo Gogeta Super Saiyan 4, anche nella versione Xeno, e Broly Super Saiyan 4.

Nella colonna centrale, partendo dal basso e a salire, troviamo varie versioni di Freezer, Cooler, Goku e suo padre Bardack, altre versioni di Gogeta Super Saiyan 4, Goku e Vegeta Super Saiyan 4 e il Golden Oozaru.

Per quanto riguarda la colonna più a destra, troviamo diverse trasformazioni di Goku, tra cui l'Ultra Istinto, Gogeta Super Saiyan, Gogeta Super Saiyan Blue e i Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT. Tra queste, manca la figure di SHK Studio di Beerus di Dragon Ball Super.