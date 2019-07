Dragon Ball Super, pubblicata una nuova immagine: fan art o poster?

È stata pubblicata un'immagine che potrebbe essere una fan art oppure un poster ufficiale: sull'account Twitter dell'utente GovetaXV si sono scatenati i commenti riguardo la possibile paternità dell'immagine, che qualcuno ricollega a Shintani.

Naohiro Shintani, animatore giapponese lavorativamente collegato a Toei Animation, è spesso riconosciuto per il suo modo di gestire l'animazione, ma è anche stato l'autore di Dragon Ball Super - Broly, dal punto di vista dell'animazione, e sembra esser stato confermato per la prossima serie di Super.



Tra i vari commenti, però, viene fatto notare come l'utilizzo degli occhi fortemente squadrati di Goku non sarebbe un tratto distintivo di Shintani, il che annullerebbe quindi la paternità dell'immagine. Nel frattempo la stessa caratterizzazione di Freeza non ha ricevuto grandi complimenti, il che potrebbe avvicinare sempre di più l'immagine stessa a una fan art che non annuncia nulla di particolare. Restiamo comunque con il dubbio fino a quando non ci saranno novità in merito.