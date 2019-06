Dragon Ball Super: pubblicate le bozze di Akira Toriyama su Frost

Dragon Ball Super ha introdotto nella cosmologia dell'opera una nuova serie di personaggi, della quale abbiamo ammirato molto spesso il character design di Toei Animation o Toyotaro, ma questa volta vediamo dei bozzetti realizzati dal maestro Toriyama in persona.

Le bozze in questione riguardano Frost, personaggio del tutto simile a Freezer che ha fatto la sua comparsa per la prima volta nel Torneo tra il Sesto e il Settimo Universo organizzato da Champa e Beerus. Frost, inizialmente presentatosi come un personaggio dall'animo buono, si è poi rivelato perfido come il suo alter ego noto nell'universo dei nostri protagonisti.

Ricomparirà nel Torneo degli Universi, sbattuto fuori dal ring proprio da Freezer che gli aveva promesso un'alleanza rivelatasi successivamente una trappola per l'ingenuo Frost. Il sito ufficiale di Dragon Ball ha aggiornato la sua sezione dedicata al maestro Toriyama con il character design del personaggio in questione, dandoci modo di osservare l'interpretazione originale di Frost.

I bozzetti che vediamo in calce raffigurano l'antagonista nelle sue tre forme col tipico stile del sensei, evolutosi nel corso degli ultimi anni. La rappresentazione è molto minimale e il character design lo fa apparire davvero simile a Freezer, con il quale condivide anche la somiglianza del nome che rimanda alla temperatura fredda.



Intanto le voci intorno ad un sequel di Dragon Ball Super continuano a circolare, insieme a quelle riguardanti un nuovo probabile film.