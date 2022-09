Dragon Ball Super, qual è l'attuale livello di potere di Freezer?

Gas e Granolah se le sono date di santa ragione durante la saga del sopravvissuto cereleano. Goku e Vegeta, i protagonisti di Dragon Ball Super, hanno tentato di tenere testa ai due in vari modi, ma né l'Ultra Istinto potenziato né l'Ultra Ego sono stati sufficienti per riuscire a battere i nemici che hanno ottenuto il potere dal drago Toronbo.

Sia quando Granolah ha espresso il proprio desiderio che quando l'ha fatto Elec per Gas, però, non è stato tenuto in considerazione un personaggio: Freezer. L'imperatore galattico tornato in vita dopo diversi anni ha infatti trovato una Stanza dello Spirito e del Tempo e ciò gli ha consentito di allenarsi. Quindi, qual è l'attuale livello di potere di Freezer?

Dopo Gold Freezer, trasformazione che già elevava notevolmente i poteri del sovrano alieno, adesso è nato Black Freezer. Anche se è apparso per poche vignette, è chiaro che il nuovo Freezer sia nettamente più forte di Goku e Vegeta, ma anche di Granolah e Gas. Ciò vuol dire che la sua potenza è di diverse volte più grande: Black Freezer potrebbe avere anche una potenza di 10 miliardi, anche se le stime ormai sono diventate estremamente difficili a causa dell'assenza di metri di paragone ufficiali.

Riusciranno Goku e Vegeta a diventare più forti di Freezer?