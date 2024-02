Dragon Ball Super: qual è il destino di Goten e Trunks nel futuro della serie?

Prima degli eventi di Super Hero, Toyotaro ha ideato una saga molto breve incentrata su Goten e Trunks, i quali poi hanno supportato i protagonisti Gohan e Piccolo nella battaglia contro la nuova armata del Fiocco Rosso. Il mini-arco narrativo di Dragon Ball Super dedicato ai due ragazzi, ha però fatto luce sul poco peso che hanno nella storia.

Ormai da anni una delle critiche più frequenti rivolte alla serie è di aver reso Goku e Vegeta dei protagonisti dalla potenza inarrivabile, pressoché divina. Per questo motivo sia Akira Toriyama, molto coinvolto nella produzione del film, e gli autori di Super Hero hanno tentato di ridonare una centralità a Gohan e Piccolo, andando a lanciare un ipotetico ritorno dei due combattenti anche nelle future saghe.

Altrettanto, però, non si può dire per Goten e Trunks. Nei tre capitoli dedicati alla loro doppia vita, liceali da una parte e supereroi di una piccola città dall’altra, i due ragazzi hanno ricoperto bene il ruolo di protagonisti, ma i successivi sviluppi, col ritorno in campo di Gohan, hanno finito nuovamente per oscurarli, e sono praticamente tornati a ricoprire un ruolo secondario. Per questo motivo, tra i fan iniziano a emergere teorie e ipotesi sul loro futuro.

Trunks è certamente il personaggio sul quale Toyotaro ha puntato per un maggior approfondimento, rendendolo diverso dalle versioni future conosciute in altri ambiti e archi narrativi, e per questo interessanti. Goten, d’altro canto, sembra aver poco margine di sviluppo e in base a quanto mostrato. Infatti, il secondogenito di Goku e Chichi viene perlopiù definito in base al suo rapporto con Trunks, vero protagonista del breve arco narrativo dei Saiyaman X, e non ha mostrato una grande personalità capace di renderlo un protagonista in grado di brillare da solo.

Certo, l’ipotesi più gettonata è che nelle future battaglie, magari contro avversari estremamente ostici e terribilmente minacciosi, Goten e Trunks possano tornare sul campo di battaglia e tramite la fusione Gotenks, contribuire in maniera significativa. Per ora, però, entrambi restano personaggi secondari, ancora troppo poco sviluppati per prendere le redini di situazioni più grandi o complicate, e sembrano dipendere molto l’uno dall’altro.

In conclusione, vi lasciamo al nostro approfondimento sulla gestione di Toyotaro della Super Hero saga, e al riassunto completo di Dragon Ball Super 102.