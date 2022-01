Dragon Ball Super, qual'è il reale valore del guerriero più forte dell'universo?

Il manga di Dragon Ball Super prosegue spedito con l'arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto. In Dragon Ball Super 79, animato nella clip di VJump, abbiamo assistito allo scontro tra i due guerrieri più forti dell'universo, ovvero il ceruleano Granolah e l'Heeter Gas, che ha incrementato il suo potere grazie alle Sfere del Drago.

L'incontro tra i due è iniziato con Granolah che sembrava poter avere la meglio, ma con poco tempo Gas si è abituato ai suoi nuovi poteri, spostando l'inerzia dello scontro a suo favore. In Dragon Ball Super 79 la forza di Gas non si è ancora mostrata del tutto, ma è bastato un utilizzo dell'Hakai a far capire che probabilmente egli è più potente di Granolah, e non di poco.

Gas è quindi a tutti gli effetti il personaggio più forte di Dragon Ball, e al capitolo 79 il guerriero più forte dell'universo. Ma ciò potrà assicurargli la vittoria? Granolah potrebbe avere in serbo una trasformazione, anche se sembra davvero poco probabile. Goku e Vegeta, che potrebbero entrare in battaglia al fianco del ceruleano, sembrano troppo deboli per uno scontro del genere, e quindi incapaci di ribaltarne le sorti.

Come potrà, quindi, Granolah sopraffare il guerriero più forte dell'universo? Il valore di quest'ultimo è sicuramente altissimo, ma con una tecnica speciale unita alla furbizia non c'è nemico che non possa capitolare. Ricordiamo che Goku, nell'intera serie di Dragon Ball, ha fatto spesso ricorso alla Sfera Genkidama per abbattere avversari che si erano rivelati ben più forti di lui. Con l'avversario di turno distratto dai guerrieri Z, Kakarot riusciva ad accumulare l'energia necessaria da tutti gli abitanti dell'universo per scongiurare la minaccia, cancellandola per sempre dal creato.

Il valore del guerriero più forte dell'universo è, quindi, molto più fine a sé stesso di quel che si crede. Anche se la forza simboleggia quasi tutto in uno scontro, Gas non ha la certezza di sconfiggere contro Granolah, che con una grande strategia potrebbe vincere la battaglia e salvare l'universo.