Dragon Ball Super: qual è la forza dell'Hakai? Il segreto dietro la potenza distruttiva

Frustrato per non essere stato incisivo durante lo scontro con Molo nonostante l'addestramento su Yardrat, Vegeta è alla ricerca di nuove fonti di potere per poter tornare allo stesso livello di Goku Ultra Istinto. In suo aiuto è accorso Lord Beerus, il quale gli sta svelando i segreti degli Dei della Distruzione di Dragon Ball Super.

Nel preludio del nuovo arco narrativo "Granolah il Sopravvissuto" abbiamo visto Vegeta riflettere su se stesso e sul passato dei Saiyan. Come suggerito da Beerus, per eguagliare l'eterno rivale il Principe deve abbandonare le sue ossessioni e mettere da parte l'orgoglio che lo contraddistingue. E dopo una dimostrazione di forza, finalmente il Dio della Distruzione instrada Vegeta verso i segreti dell'Hakai.

Nel capitolo 70 di Dragon Ball Super finalmente Vegeta comincia il suo addestramento con le tecniche degli Dei della Distruzione. Ma tale potere è difficile da padroneggiare e il Principe riesce a malapena a distruggere delle piccole rocce. A quanto pare, l'Hakai non utilizza il ki come gli attacchi normali e stando alle parole di Beerus questo potere non distrugge semplicemente un oggetto, ma lo cancella definitivamente dall'esistenza.

Nei classici colpi con il ki, quando la materia viene distrutta essa rilascia dell'energia come contraccolpo della distruzione stessa. Ma al contrario, l'Hakai non distrugge, porta alla cessazione dell'esistenza. L'esplosione è dunque solamente il risultato finale di questo processo.

Assimilando il concetto, Vegeta riesce finalmente a utilizzare l'Hakai con successo, anche se solamente su un piccolo ciottolo. Ma questo devastante potere pare nascondere ancora numerosi segreti. In precedenza, infatti, abbiamo visto che l'Hakai è stato utilizzato senza una conseguente esplosione. I lettori apprenderanno di più sulle tecniche degli Dei della Distruzione man mano che Vegeta le apprenderà a sua volta. Nel frattempo, ecco la terribile condizione a cui Granolah è stato sottoposto in Dragon Ball Super capitolo 70.