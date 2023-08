Dragon Ball Super, qual è il livello di potenza attuale di Goten e Trunks in Super Hero?

La storia di Dragon Ball è sempre ruotata intorno a Goku, protagonista indiscusso della serie. Il saiyan da ragazzino è diventato adulto, guerriero e padre. Con l'arrivo di Dragon Ball Super, è stato affiancato sempre da Vegeta, principe dei saiyan e suo rivale. Ma il manga negli ultimi tempi ha regalato degli scorci inediti.

È infatti arrivato il momento di Goten e Trunks, i due giovani bambini, i più piccoli della cucciolata ma che già si sapevano difendere grazie alle trasformazioni in Super Saiyan in tenera età. Adesso però, seppur rimangano i più piccoli dell'allegra famigliola di Dragon Ball, sono diventati finalmente adolescenti. Una situazione che molti fan della serie attendevano. Purtroppo la saga di Goten e Trunks non si è conclusa perfettamente, però ha dato indicazioni importanti.

Quanto sono forti Goten e Trunks in Super Hero? Alla fine di Z e anche per tutta la prima parte di Dragon Ball Super, i due ragazzini avevano probabilmente una potenza di circa 3 o 4 milioni, forse 5 a testa. Non tanto ovviamente, considerato che non raggiungono i miliardi dei genitori alla massima potenza. Ora però, con il timeskip, i due sono cresciuti, quindi la potenza è aumentata ulteriormente.

I due ragazzini hanno probabilmente raddoppiato la potenza entrando nell'adolescenza, arrivando a circa 10-12 milioni di livello di forza. Questo significa che, da Super Saiyan, i due raggiungono 500 e 600 milioni. Niente miliardo, che potrebbe essere raggiunto con trasformazioni ulteriori, però non va dimenticato che i due hanno come asso nella manica un Gotenks Super Saiyan 3 che può davvero sconvolgere gli equilibri.

