Dragon Ball Super: qual è il livello di potenza esatto di Gohan Beast?

I livelli di potenza di Dragon Ball sono sempre stati un grande punto di discussione da parte degli appassionati della serie. Si tratta di una lettura dell'aura e della forza complessiva di un personaggio che, però, può essere facilmente manipolata a piacimento, come fanno i protagonisti più volte nella serie.

Spesso i livelli di potenza di Goku e compagni sono stati resi noti dagli scouter, altre volte invece dai tanti databook della serie, ma il tutto si ferma a Dragon Ball Z, senza neanche arrivare alle saghe finali. Akira Toriyama ha smesso di dare i numeri sul livello dei personaggi, eppure continua a esserci tanta discussione su questa situazione, specialmente quando arrivano personaggi potenti o nuove trasformazioni.

Recentemente si è parlato del livello di potenza di Black Freezer, ma adesso, con la saga di Dragon Ball Super: Super Hero nel manga, l'attenzione si incentra sulle nuove trasformazioni di Piccolo e Gohan. E proprio su quest'ultimo, facciamo un'ipotesi su qual è il livello di potenza di Gohan Beast. La nuova trasformazione lo rende estremamente più potente, permettendogli di superare la forza di Gohan Supremo. Ovviamente non ci sono numeri precisi, ma sappiamo che Gohan è fondamentalmente più forte di Piccolo, e contemporaneamente Orange Piccolo è allo stesso livello di Goku e Vegeta.

Partendo dalle ipotesi che Gohan sia quasi alla pari col padre, Gohan Beast potrebbe avere un livello di circa 10 miliardi di potenza. Questo lo renderebbe lievemente inferiore a Goku Ultra Istinto perfetto, tuttavia il mezzo saiyan sarebbe perfettamente in grado di prendere parte agli scontri più duri che ultimamente erano off limits. Purtroppo, per conoscere perfettamente il suo livello, è necessario attendere informazioni ufficiali da parte di Toriyama e Toyotaro.