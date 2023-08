Dragon Ball Super: qual è il livello di potenza dei terrestri? Da Yamcha a Crillin e altri

I terrestri sono stati una parte importante dell'universo di Dragon Ball. In particolar modo nelle primissime fasi, con l'esplorazione della Terra da parte di Goku e i vari tornei Tenkaichi, si mettevano sempre in mostra sul ring. Ora però non è più così, e Dragon Ball Super ha nettamente cambiato le carte in tavola.

I terrestri sono sempre forti, ma rispetto agli umani normali e non rispetto alle continue minacce galattiche e multiversali. La forza dei terrestri di Dragon Ball si è ridotta quindi in proporzione, ma ciò non vuol dire che non siano degni di nota. Vediamo quali sono i livelli di potenza attuali dei terrestri di Dragon Ball Super, tenendo in considerazione gli eventi occorsi fino alla saga di Super Hero, attualmente in corso, con le dovute ipotesi.

L'unico livello di potenza conosciuto del Maestro Muten è 139, risalente ai tempi dei primi tornei Tenkaichi, livello poi rimasto invariato durante la saga dei saiyan. Il vecchio però è riuscito sicuramente a migliorare nel corso del tempo, partecipando anche al Torneo del Potere. Tuttavia, è difficile pensare che possa aver raggiunto livelli di forza superiori ai 10000.

Dall'altra parte dello spettro, Crilin rimane intelligente e forte, essendo sempre nel vivo dell'azione rispetto ad altri. Durante la serie, è sempre cresciuto molto, e continua a farlo in virtù della sua giovane età. Pur non raggiungendo il livello di Goku e Vegeta, ma neanche di Piccolo, Goten e Trunks, il terrestre potrebbe contare su un livello pari a 500.000, o al massimo di un milione, in sostanza è forte quanto Freezer durante la saga di Namek.

E nel mezzo? Ci sono tutti quei personaggi come Yamcha, Tenshinan, Jiaozi e Videl, che ormai non compaiono da tanto tempo. Stimare il loro livello è difficile, considerato che hanno ben poca possibilità di mettersi in mostra. Sicuramente però il livello dei primi due rimane molto alto per un umano normale, tra i 100.000 e i 250.000, mentre più bassi sarebbero i livelli degli altri due contendenti, tra i 1000 e i 5000.

Quindi, Crilin rimane sempre il terrestre più forte, sempre in attesa dell'arrivo di Ub in Dragon Ball Super.