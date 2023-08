Dragon Ball Super: qual è il livello di potenza di Vegeta Ultra Ego al momento?

È passato diverso tempo da quando, al Torneo del Potere, Goku sfoggiò l'Ultra Istinto, una tecnica divina che si rifà molto allo stato naturale di Whis. Infatti, ciò che ha usato Goku in Dragon Ball Super si avvicina molto al potere degli angeli. C'è però un'altra faccia della medaglia, ed è quella che ha portato Vegeta a imparare l'Ultra Ego.

Dopo essere migliorato grazie agli allenamenti su Yardrat, il saiyan ha deciso di addestrarsi insieme a Beerus, col quale ha trovato alcune risposte. E così, durante la saga di Granolah, Vegeta ha usato l'Ultra Ego, una tecnica che si rifà agli Dei della Distruzione. Di questo passo, anche il principe dei saiyan riuscirà a diventare uno dei più forti dell'universo, ma prima deve migliorare la tecnica.

Quanto è forte Vegeta Ultra Ego a livello numerico? Ipotizziamo lo scenario alla situazione, tenendo in considerazione ciò che è accaduto durante la saga di Granolah e nel finale e prendendo anche in esame i mesi passati nella saga di Dragon Ball Super: Super Hero. Così come Goku, anche Vegeta è migliorato sensibilmente: i due saiyan potrebbero aver accresciuto il proprio livello di potenza di qualche milione. Ciò vuol dire che i numeri durante le trasformazioni, che moltiplicano il livello di base, diventano dell'ordine dei miliardi.

Se Goku Ultra Istinto dovesse avere una potenza di circa 15 miliardi, basandosi su un moltiplicatore mille del livello di base del protagonista di Dragon Ball Super, allora Vegeta Ultra Ego potrebbe avere un livello di potenza di 14,5 miliardi circa, o poco più, ma comunque inferiore a quello dell'amico rivale. Ormai è chiaro che i due sono più o meno appaiati a livello di potenza, anche se i difetti dell'Ultra Ego sono più evidenti e problematici da risolvere.