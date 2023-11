Dragon Ball Super, qual è il livello di potere esatto di C-17?

È passato tanto tempo da quando Akira Toriyama ha aggiunto al suo manga, Dragon Ball, degli androidi in grado di tenere testa alle creature più forti come i saiyan. Tuttavia, sono anche finite velocemente nel dimenticatoio: C-17 e C-18 sono spesso fuori dai giochi e tornano soltanto in certe situazioni.

Tuttavia, nonostante la sua natura cibernetica, C-17 può invecchiare, deve mangiare e tanto altro ancora, come un vero umano, anche se con un ritmo inferiore. E infatti l'androide del dottor Gelo si è anche allenato, migliorando molto in Dragon Ball Super. A questo punto, la domanda sorge spontanea: che livello di potenza ha C-17?

Sicuramente, C-17 ha un livello di potenza superiore a Crilin e agli altri terrestri. Il cyborg è sempre stato un netto passo avanti rispetto a loro, e lo stesso discorso vale per la gemella C-18. Tuttavia, non raggiunge la stessa potenza di Piccolo, né prima né dopo la trasformazione Orange presentata in Dragon Ball Super: Super Hero. Da quanto visto nelle recenti saghe dell'ultimo manga, ovvero la saga del Torneo del Potere e la saga del prigioniero della pattuglia galattica, C-17 ha un livello di forza inferiore a quello del namekkiano ma comunque non troppo inferiore.

Per questo, basandosi sull'attuale potere del namekkiano, si può supporre che C-17 abbia un livello di potenza di circa 500 o 750 milioni, ma sicuramente non raggiunge il miliardo di potenza come i mostri sacri di Dragon Ball Super. Non a caso, viene anche portato poco spesso sul campo di battaglia, e soltanto in situazioni molto particolari.