Dragon Ball Super: qual è il nome ufficiale della forma perfetta dell'Ultra Istinto?

ha finalmente raggiunto il duello finale del Torneo del Potere, e ora che tutte le distrazioni e gli altri concorrenti sono stati infine rimossi dal campo di battaglia, è il momento di scoprire chi sia il guerriero più potente degli otto universi selezionati dai due Zeno.

Mentre lo scorso duello fra Goku e Jiren si era concluso con la vittoria del Pride Trooper, la sfida cui assisteremo domenica 4 marzo vedrà il nostro eroe padroneggiare la forma perfetta dell’Ultra Istinto, che a giudicare dalle recenti immagini pubblicate sulle riviste nipponiche dovrebbe addirittura modificare ulteriormente la capigliatura del Saiyan.



In attesa di assistere a questo prevedibile sviluppo, alcuni fan stanno cercando di stabilire i nomi ufficiali delle due forme di Ultra Istinto finora risvegliate dallo stesso Goku. Come suggerito dalle carte del videogioco Dragon Ball Heroes, la forma finora usata dal Saiyan dovrebbe invero chiamarsi “Ultra Istinto -Presagio-“ (in giapponese Migatte no Gokui "Kizashi”), mentre quella nuova potrebbe rappresentare il vero e proprio Ultra Istinto spiegato da Whis e Lord Beerus.



Va comunque ricordato che le immagini promozionali di Dragon Ball Super e le recenti scan del videogioco Dragon Ball Xenoverse 2 parlano invece di “Ultra Istinto Perfetto”; di conseguenza, è probabile che Toei Animation, Toyotaro o lo stesso Toriyama, facciano chiarezza sulla terminologia ufficiale solo dopo la conclusione della serie, quando finalmente l’Ultra Istinto non avrà più segreti per gli spettatori.