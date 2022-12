Dragon Ball Super: qual è il nuovo obiettivo di Goku e Vegeta nel manga?

La storia di Goku è proseguita in Dragon Ball Super, il midquel ambientato dopo la sconfitta di Majin Bu e che sta ampliando a dismisura l'universo creato da Akira Toriyama negli anni '80 e '90. L'obiettivo di Goku è sempre rimasto quello: diventare il più forte e misurarsi contro avversari sempre più potenti, ma qualcosa è cambiato?

Infatti, seppur in generale Goku aspiri sempre ad allenarsi, e lo stesso valga per Vegeta, talvolta le loro ambizioni si incrociano con la voglia di dominio dei loro nemici. Prima c'era l'abbattere Jiren al Torneo del Potere, poi invece ha avuto luogo la dura sfida con Molo e, infine, con Granolah e Gas. Gli ultimi due sono stati ardui da affrontare nell'ultima saga di Dragon Ball Super dedicata al sopravvissuto cereleano. E adesso, invece? Qual è l'obiettivo di Goku e Vegeta?

Tolto il fatto che i due saiyan vogliono essere sempre più forti e anche primeggiare l'uno sull'altro, al momento c'è un nemico che riesce a sovrastarli con grandissima facilità. Il più forte di Dragon Ball Super è Freezer, l'alieno e imperatore galattico che ha sbloccato la trasformazione Black ed è diventato ancora più potente di prima. A spiegare chi vogliono superare Goku e Vegeta è la prima pagina di Dragon Ball Super 88, col capitolo che fa un riassunto di come i due saiyan siano tornati sul pianeta di Beerus per potersi allenare con il Dio della Distruzione e con l'Angelo Whis, così da poter diventare ancora più forti e affinare le tecniche divine dell'Ultra Istinto e dell'Ultra Ego.

Di conseguenza, l'obiettivo di Goku e Vegeta è di battere Black Freezer. Al momento però sembra che i due saiyan rimarranno ad allenarsi per un bel po' e quindi non sarà possibile saggiare i loro avanzamenti con mano per diversi mesi. La prossima saga, invece, si concentrerà su Goten e Trunks e sulla loro crescita.