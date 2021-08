Dragon Ball Super, qual è la peggiore trasformazione di Vegeta?

Il conto alla rovescia per il debutto del nuovo capitolo di Dragon Ball Super è già iniziato e con l'uscita dei primi spoiler ufficiali del capitolo 75 abbiamo avuto un breve assaggio dei straordinari poteri del Principe dei Saiyan ora che si è finalmente messo in pari con il suo eterno rivale Goku.

Sta diventando difficile evidenziare chi sia più forte ora tra Goku e Vegeta, lo stesso Toyotaro ha faticato a rispondere alla domanda in occasione di un'intervista con l'editor di V-Jump, Victory Uchida. Ad ogni modo, secondo i lettori questa è una delle migliori trasformazioni finora per il personaggio, quella che più di tutte stravolge il suo aspetto e le sue abilità finalmente diametralmente opposte a quelle di Kakaroth.

Ma qual è la peggiore trasformazione del Principe dei Saiyan? A nostro avviso, quella meno riuscita da Toriyama e Toyotaro è il Super Saiyan Blue Shinka (o "potenziato"), il power-up che gli autori introducono durante il combattimento con Jiren. Si tratta, sostanzialmente, di una maturazione ulteriore dei poteri del Super Saiyan Blue che tuttavia stravolge poco o nulla le sue abilità. Difatti, quell'idea non sembra essere stata raccolta in eredità dal sensei che non l'ha quasi più riutilizzata nel manga. Inoltre, questa trasformazione risultava in un grosso passo indietro rispetto a Goku che aveva invece appreso l'Ultra Istinto, evento che dal quel momento in avanti, fino ai recenti sviluppi, segnava di fatto un enorme gap tra i due saiyan in termini di potenza.

Secondo voi, invece, qual è la peggior trasformazione di Vegeta? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.