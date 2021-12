Dragon Ball Super, qual è il grande piano degli Heeters?

In Dragon Ball Super 78 ci siamo lasciati con la decisione di Vegeta di dare l'ultimo fagiolo Senzu rimasto a Granolah, per permettergli di vendicare la sua razza estinta dagli Heeters. Il cerealiano è rimasto stremato dopo il combattimento con Gas, membro della banda di criminali diventato il guerriero più forte dell'universo.

In Dragon Ball Super 78 il rancore di Gas verso Granolah sfocia in un ondata di violenza che porta il cerealiano in fin di vita. Gas era il piccoletto degli Heeters, diventato il guerriero più forte dell'universo in seguito al desiderio espresso da Elec al drago Toronbo. Sembrerebbe proprio che l'ultima speranza di Goku e Vegeta sia il Senzu da dare a Granolah, che a piena potenza potrebbe tener testa a Gas.

Il fatto che Gas sia diventato il più forte dell'universo è stata una scelta improvvisata di Elec o è una scelta che fa parte di un piano più grande? Gli Heeters, infatti, non hanno rappresentato finora un nemico molto potente per Goku e compagni, e hanno sempre ragionato molto sulle loro mosse. Dopo aver stretto un'alleanza con Freezer, hanno sterminato i popoli di molti pianeti protetti da un essere potentissimo.

Ora che il guerriero più forte dell'universo è un membro della banda di criminali, i loro piani potrebbero cambiare. O meglio, potrebbero realizzarsi: Non è ancora stato svelato nulla, ma il desiderio di Elec potrebbe essere il primo step di un piano che permetterà, lentamente ma inesorabilmente, agli Heeters di diventare i padroni incontrastati dell'universo.

Gli scenari possibili sono molteplici, e ci attendiamo molte sorprese da Akira Toriyama e Toyotaro. Sorprese come Gogeta Mega Ego Ultra Istinto in Dragon Ball Super , fusione definitiva di Goku e Vegeta disegnata da un fan, anche se la sua effettiva realizzazione nel manga sembra molto improbabile.