Dragon Ball Super, qual era il ruolo di Toriyama tra i vari progetti manga e anime?

Inutile rimarcare quanto la morte di Akira Toriyama ci abbia profondamente scosso, perciò cerchiamo di capire come le opere che lo vedevano coinvolto, come appunto Dragon Ball Super, andranno avanti senza di lui.

Partiamo con il fatto che l'idea alla base di Dragon Ball Super era comunque di Akira Toriyama, responsabile del soggetto generale dell'opera e supervisore a più riprese sia dei personaggi che degli snodi narrativi.

All'inizio infatti Toyotaro, disegnatore di Dragon Ball Super, riceveva da Toriyama i dettagli generali, il character design e gli snodi narrativi più importanti, che lui univa con il suo lavoro per rimandare poi tutto al Maestro in un final draft che doveva essere approvato.

Insomma il coinvolgimento di Akira Toriyama per Dragon Ball Super era importante ma non totale, soprattutto di collaborazione continua e assidua con Toyotaro, con il quale si scambiava idee e concept, arrivando a creare personaggi in sinergia.

Per quanto riguarda i film però a quel punto prendeva il sopravvento Toriyama: sua è la sceneggiatura sia di Broly che di Super Hero, assieme allo stesso character design. Ecco anche i migliori scontri nei film di Dragon Ball Super.

Difficile quindi immaginare Dragon Ball Super senza il lavoro di Toriyama, ma è lecito pensare che Toyotaro e la Toei andranno comunque avanti.

E secondo voi come andrà adesso senza il Maestro? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al nostro addio ad Akira Toriyama.

