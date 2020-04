Dragon Ball Super: qual è il segreto che si cela dietro il controllo dell'Ultra Istinto?

Dragon Ball Super è stata una serie molto chiacchierata tra i fan fin da quando venne annunciata ufficialmente. Alcuni credevano avrebbe soltanto rovinato la storia che con Dragon Ball Z si era chiusa in bellezza, altri invece erano più fiduciosi, anche se scettici. Eppure c'è da dire che alcune idee e alcune cose introdotte sono state apprezzate.

E tra i nuovi elementi quello che più di tutti ha colpito i fan, facendoli saltare dalla sedia, è stato sicuramente l'Ultra Istinto. I motivi sono molteplici. In primo luogo l'aspetto estremamente figo che Goku assume quando lo attiva, oltre al fatto che è una modalità unica per il suo personaggio, almeno per il momento, e che non si tratta di una vera e propria trasformazione.

Una delle critiche che erano state mosse inizialmente a Dragon Ball Super, era stato proprio il fatto che sembrava la sagra delle trasformazioni e delle evoluzioni dai mille colori. Prima il biondo dei Saiyan, poi il rosso del God e infine il Blu del Blue. Per tale motivo, quando durante il Torneo del Potere ha fatto il suo debutto l'Ultra Istinto sono rimasti tutti piacevolmente colpiti. Non solo per la forza che tale modalità conferiva a Goku, ma perché era qualcosa di diverso, forse mai visto nella serie di Dragon Ball. Uno stato mentale, più che fisico, uno stato mentale di pura calma che permetteva a Goku di trascendere i propri limiti e diventare un guerriero incredibile.

Se seguite il manga saprete bene che Goku riusciva ad attivare l'Ultra Istinto soltanto quando era con le spalle al muro e faccia a faccia con la morte. Era riuscito durante il Torneo perché c'era in gioco il suo intero Universo e la vita di tutti i suoi amici e famigliari. Lo stesso Merus, durante le prime fasi dell'allenamento gli aveva detto che doveva imparare a controllare il proprio stato mentale per poter padroneggiare la tecnica ma che, per farlo, avrebbero dovuto combattere fino alla morte altrimenti non ci sarebbe mai riuscito.

Ebbene, come abbiamo visto dall'ultimo capitolo uscito, e anche dalle anticipazioni del prossimo che potete trovare nel post in calce all'articolo, Goku ha imparato ad attivare l'Ultra Istinto Omen ha comando e la faccia di Piccolo che assiste alla battaglia nelle bozze del capitolo 59 ne sono la dimostrazione. Per tanto ora tutti ci chiediamo: come ha fatto Goku ha raggiungere un tale controllo. Quale segreto Merus gli ha rivelato? E soprattutto come riesce, poiché è una cosa mentale, a scacciar via qualsiasi pensiero per entrare in una modalità diversa e mai vista prima?

Tu sei curioso di andare avanti con il manga per scoprire tutte le cose non dette riguardo l'allenamento che Goku ha fatto e al segreto che si cela dietro il controllo dell'Ultra Istinto. Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

Toyotaro spiega perché in Dragon Ball Super Yardrat ha due razze aliene.