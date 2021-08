Dragon Ball Super, qual è la tecnica più forte in assoluto?

Con l'avvento di Dragon Ball Super, Akira Toriyama e Toyotaro hanno potuto sbizzarrirsi per ideare nuove tecniche e abilità persino superiori ai migliori assi nella manica di Goku e Vegeta. Allo stato attuale della storia, qual è la migliore tecnica fino ad ora? Ecco, secondo noi, qual è dunque l'attacco più forte.

Stabilire quale sia per adesso la tecnica più potente è un'impresa difficile dal momento che non abbiamo ancora visto Vegeta all'opera con la nuova trasformazione ne conosciamo tantomeno le abilità di personaggi quali Granolah, Whis, il Gran Sacerdote e tanti altri. Ad ogni modo, per quello che abbiamo visto sul piccolo schermo e sulla controparte cartacea, vi è un attacco che a nostro avviso è superiore a tutti gli altri mostrati finora.

Stiamo parlando, ovviamente, della Kamehameha Suprema, l'onda energetica di Goku in modalità Ultra Istinto Perfetto. Si tratta della diretta "evoluzione" della Kamehameha Divina, la stessa usata dal protagonista con il Super Saiyan Blue. Tuttavia, questa tecnica si è rivelata essere più potente che mai in quanto Goku, per poco, non riusciva persino a buttare fuori dal ring un combattente del calibro di Jiren. A conti fatti è l'unica tecnica che è riuscita ad impensierire il guerriero che, a detta di Toriyama, è stato finora il combattente più forte mai affrontato da Goku.

E voi, invece, siete d'accordo con noi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.