Dragon Ball Super: qual è la tecnica preferita di Toyotaro? La rivelazione dell'autore

L'opera creata da Akira Toriyama è un concentrato di tecniche spettacolari, una più iconica dell'altra, in grado persino di distruggere interi pianeti. Ma qual è la mossa più apprezzata dall'autore di Dragon Ball Super? La rivelazione, in una recente intervista.

Nel corso dell'ultimo Q&A a cui si è sottoposto, Toyotaro, che sotto la supervisione del maestro Toriyama è alla direzione del manga di Dragon Ball Super, ha rivelato qual è la sua tecnica preferita. Quale avrà maggiormente colpito il mangaka, il Big Bang Attack e il Cannone Galick di Vegeta, il Colpo del Sole di Tenshinhan, oppure l'Onda Energetica?



Come buona parte della community, la tecnica preferita dall'autore è la Kamehameha, la mossa leggendaria che Goku apprese ed ereditò dal Maestro Muten. Secondo l'autore, non c'è altra tecnica che possa superare la Kamehameha, poiché l'idea alla base è geniale. Il modo in cui chi la utilizza raccoglie il Ki e poi lo rilascia e un principio che ha dato il via a tutte le altre tecniche energetiche della serie.



La Kamehameha più bella di tutte, sempre secondo l'opinione di Toyotaro, è quella usata da Goku contro Vegeta, ma anche quella istantanea contro Cell. Dunque, nel corso delle saghe a venire, avremo certamente modo di ammirare ancora e ancora questa tecnica, e perché no di vederne una nuova evoluzione.



E voi, invece, quale tecnica preferite? Vi lasciamo alla trasformazione preferita dall'autore di Dragon Ball Super e alla spiegazione sulle origini dell'Ultra Ego.