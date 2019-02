Dragon Ball Super: quale desiderio esprimerà Moro di fronte a Polunga?

Il più recente capitolo di Dragon Ball Super ci ha svelato l'attuale obiettivo di Moro, il villain del nuovo arco narrativo. Il mago millenario intende trovare le Sfere del Drago, ma quale sarà il suo desiderio?

Abbiamo infatti appreso che Moro ha saputo da un compagno di cella dell'esistenza delle Sfere del Drago sul pianeta Neo Namek ed è partito insieme a un ex soldato dell'esercito di Freezer alla volta della nuova patria dei namekiani, che ormai da moltissimi anni vivono su un globo nascosto al resto dell'universo.

In questo frangente si scopre, quindi, che l'ex prigioniero della pattuglia galattica vuole esprimere un certo desiderio di fronte al drago Polunga e che non gli interessa nient'altro, al punto che i restanti due desideri li cederà serenamente al suo compagno di viaggio.

Ci si chiede, quindi, che cosa potrebbe desiderare un essere potente come Moro: come viene fatto notare nel capitolo 44 di Dragon Ball Super, si ipotizza che voglia chiedere a Polunga di ripristinare totalmente il potere magico che gli fu tolto dal Grande Kaioshin dieci milioni di anni prima. Uno dei prigionieri dei pattugliatori addirittura maligna che possa chiedere al dio drago di Namek di eliminare la Galactic Patrol per vendicarsi della sua lunghissima prigionia.

Secondo voi quale desiderio esprimerà Moro nei prossimi capitoli di Dragon Ball Super, ammesso che riesca a collezionare le Sfere del Drago?