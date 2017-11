Dragon Ball Super: quale sarà il nuovo power-up di Kefla?

Di tutti i vari concorrenti rimasti ancora in gara presso il Torneo del Potere indetto dai due, il personaggio di Kefla è indubbiamente quello che, nelle ultime settimane, ha destato più dubbi e perplessità tra i fan di Dragon Ball Super

Attenzione possibile Spoiler

Attuale rivale di Son Goku, Kefla è il risultato della fusione attraverso i potara di Kale e Cualifla, le due guerriere Saiyan del Sesto Universo che nei recenti episodi dello show hanno dato del filo da torcere al principale difensore della "nostra" Terra. Come dicevamo, i sorprendenti poteri del personaggio hanno già provocato le più disparate reazioni da parte degli spettatori dello show, ma i recenti spoiler diffusi dalle riviste nipponiche anticipano che la donna riceverà presto un altro power-up: un potere tanto vasto da permetterle di rivaleggiare col Super Saiyan Blue e magari persino sconfiggerlo…!



Sappiamo già che Goku, nonostante la trasformazione in SSJB, si ritroverà alle strette e scatenerà nuovamente l’Ultra Istinto (già mostrato contro Jiren, se ricordate), ma quale potere potrebbe sfoggiare invece Kefla? Durante il Torneo del Potere, entrambi i “materiali” della sua fusione sono stati caratterizzati da una grande crescita: mentre Caulifla padroneggia ora alla perfezione la trasformazione in Super Saiyan 2, e secondo lo stesso Goku potrebbe addirittura superare il terzo livello, Kale ha invece imparato a controllare l’immensa energia del Super Saiyan Berserker.



Se Kefla combinasse i poteri delle suddette, non è escluso che potrebbe raggiungere il Super Saiyan di terzo livello o addirittura lo stadio successivo: il raro Super Saiyan God! E se questo avvenisse, né Goku, né Vegeta, nonostante la trasformazione in Super Saiyan Blue, sarebbero più in grado di opporle alcuna resistenza.



L’unico limite della donna potrebbe dunque essere rappresentato dal fattore tempo. Come abbiamo appreso durante il precedente arco narrativo, le fusioni nate attraverso i potara durano in media un’ora, a seconda del potere scaturito dal nuovo combattente, ma l’eccesso di energia riduce il tempo a disposizione. Quale potere, dunque, si esaurirà per primo? La fusione delle Saiyan o l’Ultra Istinto di Son Goku?