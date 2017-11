Dragon Ball Super: quale sarà il prossimo universo cancellato dai due Zeno?

Dapprima lento e un po’ noioso, il Torneo del Potere ha recentemente premuto sull’acceleratore, pertanto è alquanto probabile che uno o più universi ancora in gara vengano presto sconfitti e cancellati dai due. A chi toccherà la prossima volta?

Attenzione possibile Spoiler

Svelato da Animage soltanto ieri, il titolo dell’episodio #118 di Dragon Ball Super anticipa appunto che un altro universo sarà presto cancellato, ma quale potrebbe essere? I tre più gettonati, a quanto pare, sarebbero il secondo, il terzo e persino il sesto! Scopriamone i motivi.



Quella del Secondo Universo è stata una lunga corsa, ma i fan sanno benissimo quanto la sua cancellazione sia ormai solo una questione di tempo, in quanto solo cinque dei dieci concorrenti risultano ancora in gara. Ribrianne sarà anche la combattente più conosciuta fra quelle del team, ma anche Rozie e Zarbuto, durante il Torneo dei Potere, hanno avuto i loro momenti di gloria (o quasi). Dal momento che la sinossi dell’episodio #117, “Gli Androidi contro l’Universo 2!”, anticipa che C-17 e C-18 salveranno Goku dalla cicciona e compagnia cantante, il Secondo Universo non può che essere la nostra prima scelta.



Ma se anche il Secondo Universo riuscisse a evitare (per ora) la cancellazione, potrebbe invece essere il Sesto ad uscire definitamente dalla competizione! Allo stato attuale, la squadra di Lord Champa è composta dai namecciani Saoneru e Pilina, e dalle donne Saiyan Kale e Caulifla, recentemente fuse -attraverso i potara- nella super-guerriera Kefla. A giudicare dai recenti spoiler, è probabile che Goku riuscirà in qualche modo a sbarazzarsi della suddetta, lasciando al Sesto Universo i soli namecciani, che proprio in questi ultimi episodi stanno affrontando Gohan e Piccolo: dal momento che l'ultimo promo rilasciato da Toei Animation presenta proprio una clip del suddetto scontro, ci aspettiamo che questo si concluda già domenica mattina con la vittoria del Saiyan e del suo storico maestro!



Nonostante le probabilità siano inferiori, nemmeno il Terzo Universo dovrebbe passarsela tanto bene. Alla squadra rimangono addirittura sei combattenti, ma molti di questi si trovano in grave pericolo: Katopesla, ad esempio, nell’episodio trasmesso domenica scorsa ha sfidato Freezer, e nelle prossime puntata dovrà vederla contro gli Androidi del Settimo Universo. Come se non bastasse, Caulifla ha recentemente malmenato i tre mecha che avevano preso di mira Goku, pertanto anche loro potrebbero presto subire l’eliminazione. Che la fine sia vicina per il team di Lord Mosco?



Quale degli universi ancora in gara, secondo voi, verrà cancellato? Fateci conoscere le vostre teorie attraverso i commenti!