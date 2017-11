Dragon Ball Super: quale sconcertante segreto nascondono i due namecciani dell'Universo 6?

Dopo aver dedicato gli ultimi episodi agli straordinari Super Saiyan degli Universi #6 e #7, Dragon Ball Super sembra finalmente intenzionato a destinare un po’ di spazio anche agli altri concorrenti ancora in gara presso il terribileche deciderà le sorti degli universi coinvolti.

La puntata trasmessa soltato ieri mattina, ad esempio, ha portato alla definitiva sconfitta di Ribrianne e Rozie per mano dei gemelli C-17 e C-18, mentre Goku è ora alle prese con gli ultimi tre lottatori rimasti al Secondo Universo. Il trailer mostrato al termine dell'episodio, tuttavia, anticipa che domenica prossima assisteremo invece al secondo round fra Piccolo e Gohan contro i namecciani di Lord Champa.



A giudicare dalle immagini del breve filmato, i due guerrieri potrebbero però nascondere un tremendo segreto. Durante lo scontro, infatti, Saoneru e Pirina non mostreranno alcun segno di cedimento, ma anzi diverranno sempre più forti, finché Piccolo non noterà un dettaglio alquanto sconcertante: avvolti da un’aura bianca e blu, i due combattenti sembrano aver assimilato un impreciso numero di namecciani!



Se ricordate, durante la serie di Dragon Ball Z, Piccolo utilizzò per ben due volte la cosiddetta Assimilazione Namecciana, unendosi prima al morente guerriero Nail, e successivamente per ricongiunsi con il Supremo (o Dio, se preferite). In entrambi i casi, il guerriero ottenere un power-up impressionante e soprattutto permanente, che gli conferì la caratteristica aura bianca e blu.



Per il momento non ci è dato sapere se e quanti namecciani siano stati “assimilati” da Saoneru e Pirina, ma è praticamente certo che i due metteranno a dura prova le capacità di Piccolo e Gohan. È dunque possibile che siano proprio loro due a eliminare il prossimo guerriero del Settimo Universo? Avendo rispettivamente tre e due guerrieri soltanto, gli Universi #2 e #6 sono comunque i prossimi in lizza per la cancellazione. Quale sarà, secondo voi, il prossimo universo eliminato dai due Zeno?