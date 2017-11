Dragon Ball Super: quali benefici comporta la padronanza dell'Ultra Istinto?

Dal momento cheha sempre avuto l’abitudine di introdurre a cadenza più o meno regolare delle nuove trasformazioni Saiyan (e non solo), il recente power-up discatenato inizialmente nello scontro connon ci ha sorpresi particolarmente. La portata di tale potere, tuttavia, resta ancora un mistero...

Attenzione possibile Spoiler

Durante l’episodio trasmesso ieri mattina, abbiamo visto il nostro eroe sfoggiare ancora una volta l’Ultra Istinto, uno stato che gli conferisce un’aura ardente e trasforma il colore dei suoi occhi, conferendogli uno sguardo assai minaccioso. Proprio in questa “modalità”, il corpo del Saiyan è in grado di evitare istintivamente qualsiasi attacco nemico, ma purtroppo, almeno a detta di Whis, tale forma è ancora incompleta in quanto Goku non riesce ancora ad applicare i medesimi tempi di reazione anche ai propri colpi. Come dimostrato appunto durante lo scontro con Kefla, gli attacchi del guerriero sono ancora troppo premeditati, e di conseguenza non sortiscono gli effetti sperati.



Se Goku vorrà dunque padroneggiare completamente il suo rarissimo potere, dovrà imparare ad attaccare inconsciamente ed estendere l’uso dell’Ultra Istinto anche alla propria offesa. Essendo stato sbloccato prima dalla Genkidama e poi dall’energia terrificante scaturita da Kefla, i fan già si domandano quale possa essere l’effetto scatenante di questo secondo potenziamento che porterà nuovamente Goku oltre i propri limiti. Lo stesso Whis, del resto, dubita che il difensore della nostra Terra possa riuscire in tale impresa nei soli 17 minuti che ci separano ormai dalla conclusione del Torneo dei Potere...



Anche Vegeta, intanto, sembra aver compreso il segreto dell’Ultra Istinto menzionato dall'angelo durante la saga della risurrezione di Freezer, e ha asserito che sicuramente riuscirà a padroneggiarlo prima del rivale. Gli spoiler, tuttavia, rivelano che l’orgoglio Principe dei Saiyan faticherà non poco a risvegliare tale potere...

Dragon Ball Super torna domenica mattina con un episodio incentrato sui cyborg.